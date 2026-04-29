? Cosa sapere L'associazione L'Elicriso e i Focolari organizzano la fiaccolata Accendiamo il dialogo il 2 maggio.. L'evento a San Severino Lucano mira a promuovere il dialogo tra centro e frazioni.. Sabato 2 maggio 2026 alle ore 21, San Severino Lucano ospiterà la Fiaccolata per la Pace dal titolo Accendiamo il dialogo, un evento organizzato dall’associazione L’Elicriso insieme al Movimento dei Focolari nell’ambito della Settimana Mondo Unito. La proposta nasce per portare nelle strade del centro e tra le frazioni un momento di riflessione collettiva. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è sensibilizzare la comunità locale sulla necessità di usare il dialogo come strumento pratico per convivere pacificamente e costruire legami che siano veri e autentici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Severino Lucano: una fiaccolata di luce per unire il borgo

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