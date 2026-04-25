Il corpo di San Pio tra i fedeli | esposto per i 70 anni di Casa Sollievo

Il corpo di Padre Pio sarà esposto tra i fedeli il 5 maggio in occasione dei 70 anni di attività di Casa Sollievo della Sofferenza. La cerimonia celebra questa ricorrenza e vedrà la presenza del corpo del santo tra i partecipanti. La manifestazione si svolgerà in un contesto pubblico, attirando numerosi fedeli e devoti. L’evento si inserisce nelle celebrazioni per i settant’anni della struttura sanitaria.

Nel programma del 5 maggio, per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, sarà esposto il corpo di Padre Pio tra i fedeli. Il programma della giornata, infatti, si aprirà alle ore 9.30 dalla Chiesa di San Pio da Pietrelcina. Dal sagrato – accompagnato dai Frati Minori Cappuccini, dal personale dell’Ospedale, dai Gruppi di Preghiera di Padre Pio e dai fedeli - partirà il corteo con l’urna della venerata reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcina, che si dirigerà in processione verso il Pronao di Casa Sollievo della Sofferenza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il corpo di San Pio tra i fedeli: esposto per i 70 anni di Casa Sollievo Notizie correlate Casa Sollievo compie 70 anni: il cardinal Parolin porterà in processione l’urna della reliquia di San PioSarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a presiedere, martedì 5 maggio, le celebrazioni per il settantesimo... Assisi, dopo 800 anni il corpo di San Francesco torna tra i fedeli: “Non sono solo ossa, si percepisce una presenza viva”Assisi, 22 febbraio 2026 – E’ iniziata oggi, domenica 22 febbraio, nella Basilica Papale di San Francesco, la prima ostensione pubblica delle spoglie... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Casa Sollievo compie 70 anni: il cardinal Parolin porterà in processione l’urna della reliquia di San Pio; Il cardinale Parolin a San Giovanni Rotondo per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza; Parolin a San Giovanni Rotondo per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza; Ospedale voluto da San Pio compie 70 anni, arriva il cardinale Parolin. Ospedale voluto da San Pio compie 70 anni, arriva il cardinale Parolin(ANSA) - FOGGIA, 24 APR - Sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a presiedere, martedì 5 maggio, le celebrazioni per il 70esimo anniversario dell'inaugurazione di Casa ... gazzettadiparma.it San Giovanni Rotondo (FG), il cardinale Parolin celebra i 70 anni di Casa Sollievo della SofferenzaSan Giovanni Rotondo (FG), il 5 maggio il cardinale Pietro Parolin presiederà la Concelebrazione per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza. Corteo con l’urna della reliquia di San Pio alle 9.30. trmtv.it "Mentre la politica regionale tace – prosegue la medesima – la realtà bussa con violenza alle porte del “San Pio”. Le corsie del Pronto Soccorso del nosocomio beneventano continuano a versare in condizioni di pressione insostenibile, con il personale strem - facebook.com facebook