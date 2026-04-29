Il 5 maggio si è celebrato il 70° anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, ospedale fondato da San Pio. In occasione dell’anniversario, sono stati organizzati eventi e cerimonie per ricordare l’apertura della struttura e la sua attività nel corso degli anni. Durante le celebrazioni, sono stati ripercorsi i momenti più significativi della storia dell’ospedale e sono stati rinnovati impegni e obiettivi per il futuro.

«Il "ritorno" di San Pio nel suo Ospedale, martedì 5 maggio, in occasione del 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, l'Ospedale di San Giovanni Rotondo (FG), sarà un ritorno alle origini fondative dell'Opera. Il Santo "ritorna" dinanzi alla sua "Casa", che ha tanto voluto e desiderato, per ricordarci che ogni gesto di cura è, prima di tutto, un atto d'amore. E, attorno a questo lascito, ci uniremo tutti in preghiera. Per gli ammalati perché possano trovare nel progresso della...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - 5 maggio, 70esimo di Casa Sollievo: San Pio “ritorna” nel suo Ospedale per rinnovare la missione di amore e cura

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Temi più discussi: Casa Sollievo compie 70 anni: il cardinal Parolin porterà in processione l’urna della reliquia di San Pio; Casa Sollievo della Sofferenza compie 70 anni: il Cardinale Parolin presiede la solenne Concelebrazione Eucaristica; Parolin a San Giovanni Rotondo per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza; Ospedale voluto da San Pio compie 70 anni, arriva il cardinale Parolin.

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il 5 maggio il Card. Parolin a San Giovanni Rotondo per il 70° anniversario di #CasaSollievo. Alle 9:30 la processione con l’urna del Santo dalla Chiesa al Pronao dell’Ospedale. A seguire la solenne Concelebrazione Eucaristica operapadrepio.it/it/notizie-e-c x.com