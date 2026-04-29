A San Mauro, un residente ha segnalato un intervento di diserbo effettuato in via Casale senza alcun avviso preventivo. Il consigliere comunale Marco Bongiovanni ha portato la questione all’attenzione pubblica, evidenziando la mancanza di comunicazione prima dell’operazione. La segnalazione riguarda anche la potenziale esposizione dei cani a sostanze chimiche impiegate durante il diserbo.

? Cosa sapere Il consigliere Marco Bongiovanni segnala diserbo senza preavviso in via Casale a San Mauro.. Mancanza di avvisi comunali solleva rischi per la salute di cani e pedoni.. Il consigliere comunale Marco Bongiovanni ha segnalato nella mattinata di questo mercoledì 29 aprile 2026 l’inizio delle operazioni di diserbo a San Mauro Torinese, avvenute senza alcuna comunicazione preventiva ai residenti. La questione è emersa dopo che un mezzo agricolo è stato avvistato in via Casale intento a distribuire prodotti diserbanti sui bordi stradali e sui marciapiedi della zona. Le attività di manutenzione del verde urbano sono state avviate ufficialmente lo scorso 27 aprile, ma la gestione del calendario degli interventi sembra aver ignorato i canali informativi abituali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Mauro, diserbo senza preavviso: allarme per la sicurezza dei cani

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