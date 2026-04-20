A Bologna, il 20 aprile 2026, alcuni attivisti hanno dichiarato di rischiare una multa fino a 30.000 euro per aver contestato senza preavviso la presidente della Banca centrale europea il 5 marzo scorso. La contestazione si è verificata in un momento in cui si discuteva anche di un decreto che riguarda le normative sulla sicurezza. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità o sui soggetti coinvolti.

Bologna, 20 aprile 2026 - "Ci stanno infliggendo una sanzione, che potrebbe arrivare fino a 30.000 euro, perché il 5 marzo 2026 abbiamo deciso di contestare Christine Lagarde senza preavviso". A lamentarlo sono i Municipi sociali di Bologna, spiegando che sono stati emessi "tre distinti provvedimenti amministrativi notificati dalla Questura di Bologna ad attivisti di diverse articolazioni dei Municipi sociali", ciascuno dei quali "prevede una sanzione tra i 1.000 e i 10.000 euro per la violazione dell'articolo 18 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ndr), come modificato dopo l'approvazione del più recente Decreto sicurezza ".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Christine Lagarde, la contestazione (senza preavviso) e il decreto sicurezza. Gli attivisti: “Rischiamo 30mila euro di multa”

Notizie correlate

Christine Lagarde incontra al Politecnico gli studenti di Renzo Piano: nessuna contestazioneMilano, 6 marzo 2026 – Dopo Roma e Bologna, la presidente della Bce, Christine Lagarde ha concluso a Milano il suo tour in Italia.

Primi effetti del decreto sicurezza: 4 sindacalisti rischiano sanzioni fino a 10mila euro per protesta senza preavvisoA Tortona il nuovo articolo 9 del decreto sicurezza viene usato contro quattro sindacalisti del Si Cobas, indicati come organizzatori di presìdi non...

Una raccolta di contenuti

Christine Lagarde, la contestazione (senza preavviso) e il decreto sicurezza. Gli attivisti: Rischiamo 30mila euro di multaBologna, 20 aprile 2026 - Ci stanno infliggendo una sanzione, che potrebbe arrivare fino a 30.000 euro, perché il 5 marzo 2026 abbiamo deciso di contestare Christine Lagarde senza preavviso. A ... ilrestodelcarlino.it

Christine Lagarde incontra al Politecnico gli studenti di Renzo Piano: nessuna contestazioneMilano, 6 marzo 2026 – Dopo Roma e Bologna, la presidente della Bce, Christine Lagarde ha concluso a Milano il suo tour in Italia. Nella giornata odierna Lagarde si è recata presso il Politecnico per ... ilgiorno.it