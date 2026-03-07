‘Rotary senza confini’ da San Marino all’Albania

Il Rotary Club Cesenatico Mare promuove ed ospita l’iniziativa "Rotary Senza Confini", un incontro dedicato al valore universale dell’amicizia tra i popoli. L’appuntamento è questa sera alle 20, nel salone dell’Hotel Lalla, dove si terrà un importante momento di confronto sul piano culturale ed umano, pensato per rafforzare il dialogo internazionale e sottolineare il ruolo della cooperazione come strumento di crescita condivisa. Gli ospiti d’onore saranno Arben Dushi, Governatore del Distretto Rotary Albania-Kosovo, e Guido Giuseppe Abbate, Governatore del Distretto Rotary 2072 che comprende tutti i club dei rotariani di Emilia-Romagna e San Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

