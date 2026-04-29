I calciatori di una squadra sammarinese hanno denunciato di non aver ricevuto quattro mensilità di stipendio. La mancanza di fondi ha portato alcuni atleti a essere sfrattati e a dover affrontare difficoltà logistiche durante le partite. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i giocatori, che si trovano a dover gestire anche le conseguenze economiche di questa crisi.

? Cosa sapere I calciatori del San Marino denunciano quattro mensilità di stipendio non percepite.. L'assenza di fondi causa sfratti per gli atleti e mancanza di supporto logistico.. I calciatori del San Marino hanno lanciato un grido di protesta attraverso l’Associazione calciatori, denunciando la mancanza di stipendi da quattro mesi e l’assenza totale di supporto logistico e abitativo durante il campionato. La situazione descritta dagli atleti è paragonabile a una sfida di altissimo livello affrontata con mezzi totalmente inadeguati e senza alcun supporto tecnico o economico. I tesserati si trovano a gestire una realtà societaria che ha superato ogni limite accettabile, dove la lotta per la salvezza sul campo si intreccia con una battaglia quotidiana per la sopravvivenza personale e professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Marino, calcio nel caos: stipendi negati e fame in campo

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