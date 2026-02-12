corsi e ricorsi caos san marino patron montanari non si smentisce

La situazione nel calcio di San Marino resta intricata. I problemi si accumulano: pullman in ritardo, fisioterapisti assenti alle sedute, cambi di allenatori e direttori, anche con l’esonero dell’ex Siena Ferroni. La squadra si presenta profondamente rivoluzionata dopo il mercato invernale, mentre i comunicati ufficiali continuano a sembrare poco chiari. La confusione regna sovrana e i tifosi sono ormai stanchi di questa crisi costante.

Problemi con i pullman, fisioterapisti assenti al campo, direttori (incluso l’ex Siena Ferroni) esonerati, comunicati surreali, squadra stravolta nel mercato invernale. La stagione del San Marino (girone F di D) non è facile in campo, visto che i titani sono in piena zona playout, quanto è complicata fuori, in pieno stile del patron e presidente Emiliano Montanari che dopo i disastri di Siena è ripartito (col breve intermezzo di Legnano) dallo storico club del piccolo stato. Stando alle notizie riprese da Tmw.com la squadra domenica scorsa non avrebbe trovato il bus ad attenderla per recarsi ad Ascoli e ha dovuto raggiungere le Marchi con i mezzi propri perdendo poi per 3-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

