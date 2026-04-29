?? Cosa sapere Teodoro Boccuzzi presenta la lista Uniti per San Mango con dieci candidati per le amministrative 2026. Il nuovo gruppo punta a intercettare le necessità della comunità locale nel comune di Avellino. La corsa alle amministrative 2026 a San Mango sul Calore vede l'ingresso ufficiale di Teodoro Boccuzzi, che guida la lista civica denominata Uniti per San Mango con un gruppo di dieci candidati pronti a presentare il proprio progetto al paese. Tra i volti che compongono la compagine pol .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Mango 2026: Boccuzzi lancia la sfida con 10 nuovi volti

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