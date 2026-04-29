San Gregorio la scuola Purrello vince il concorso fotografico del Csr Uno scatto oltre il silenzio
Sono gli alunni dell'Istituto comprensivo statale "Michele Purrello" di San Gregorio, con la foto dal titolo "Dai voce alla comunicazione", i vincitori del primo premio nel concorso "Uno scatto oltre il silenzio", il concorso fotografico del Consorzio siciliano di riabilitazione (Csr) - Aias.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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