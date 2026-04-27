Un uomo nigeriano, ricercato in Germania per un'accusa di violenza sessuale, ha presentato domanda di permesso di soggiorno in Italia. La condanna a 15 anni di carcere emessa da una corte tedesca riguarda un episodio di violenza sessuale avvenuto nel paese europeo. La richiesta di soggiorno è attualmente in fase di valutazione da parte delle autorità italiane.

PADOVA, 27 APR – Ricercato in Europa dal 2019 per violenza sessuale, un cittadino nigeriano di 51 anni è stato rintracciato e arrestato a Padova dalla polizia, a cui si era rivolto per chiedere il permesso di soggiorno. L’uomo ha una condanna di 15 anni di carcere inflitta dalla magistratura tedesca per aver abusato sessualmente, nel 2014, di una ragazza in un bosco nella cittadina di Augusta, provocandole anche lesioni su tutto il corpo. Lo straniero poi aveva lasciato la Germania entrando in Italia a fine dello stesso anno, con altre generalità, per sottrarsi alle indagini e regolarizzarsi con altro nome. Il 51enne nigeriano è risultato anche avere precedenti per immigrazione clandestina e contro il patrimonio.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ricercato per violenza sessuale in Germania, nigeriano chiede permesso di soggiorno in Italia

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