San Giovanni a Teduccio | sorpreso con una pistola a salve Denunciato un giovane dalla Polizia di Stato

Un giovane di 16 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Napoli dopo essere stato trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso. L’episodio si è verificato all’interno di una scuola nella zona di San Giovanni a Teduccio. Gli agenti hanno effettuato un controllo e hanno sequestrato l’arma. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.

Napoli, 16enne denunciato con pistola a salve senza tappo rosso in una scuola di San Giovanni a Teduccio. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio odierno, la Polizia di Stato ha denunciato un16enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un istituto scolastico in zona San Giovanni per la segnalazione di un minore armato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - San Giovanni a Teduccio: sorpreso con una pistola a salve. Denunciato un giovane dalla Polizia di Stato Notizie correlate San Giovanni a Teduccio, sorpreso con una pistola a salve: denunciato un giovaneTempo di lettura: < 1 minutoProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva... A scuola con una pistola a salve, 16enne denunciato a San Giovanni a TeduccioLa Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 16enne di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est: era andato a scuola con una pistola, che poi si è... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Web-TV del Comune di Napoli – Sicurezza e salute sul lavoro, scuole e istituzioni nel Polo di San Giovanni; Controlli della Polizia di Stato a San Giovanni a Teduccio e Barra. - Polizia di Stato; San Giovanni a Teduccio (Napoli), va a scuola con una pistola a salve senza il tappo rosso: denunciato sedicenne; Napoli Est, a San Giovanni a Teduccio il progetto per riqualificare 5mila metri quadri di aree verdi. San Giovanni a Teduccio, porta pistola a salve in classe: bloccato un 16ennePomeriggio di tensione in un istituto scolastico di San Giovanni a Teduccio, dove l’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato che una situazione ... cronachedellacampania.it A scuola con una pistola: 16enne nei guaiSorpreso a scuola con una pistola a salve nella periferia di Napoli: 16enne denunciato dalla Polizia di Stato. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i ... napolitoday.it Il prefetto Michele di Bari ha avanzato una proposta per contrastare la devianza giovanile: tenere aperte le scuole fino a sera nei quartieri San Giovanni a Teduccio, Ponticelli e Barra - facebook.com facebook Andrea del Sarto. Madonna delle Arpie. particolare di San Giovanni Evangelista. A dopo x.com