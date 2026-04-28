A scuola con una pistola a salve 16enne denunciato a San Giovanni a Teduccio

La Polizia di Stato ha denunciato un ragazzo di 16 anni a San Giovanni a Teduccio, Napoli Est. Durante un controllo, è stato scoperto che il ragazzo si era recato a scuola con una pistola a salve, successivamente identificata come una replica. L'episodio si è verificato durante un normale controllo e non ci sono state segnalazioni di altre conseguenze. Il giovane è stato denunciato a piede libero.

La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 16enne di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est: era andato a scuola con una pistola, che poi si è rivelata una replica.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate San Giovanni a Teduccio, sorpreso con una pistola a salve: denunciato un giovaneTempo di lettura: < 1 minutoProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva... Studente trovato con pistola a salve a scuola: denunciato dalla PoliziaUn ragazzo di 16 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di una pistola a salve all’interno di un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: SPORT E INCLUSIONE: IL PROGETTO LA SCUOLA CHE CI PIACE ALL’IC 57° SAN GIOVANNI BOSCO DI NAPOLI; Scuola, scommessa di futuro. I missionari e la sfida educativa; San Giovanni, successo per #Copri e scopri la copertina: libri, creatività e immaginazione protagonisti tra scuola e comunità; San Giovanni in Persiceto celebra Gaetano Donizetti: al via la IV edizione del Maggio Musicale Persicetano. San Giovanni, minore con una pistola a salve scuola: denunciato 16enneNel pomeriggio odierno, la polizia di stato ha denunciato un16enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante ... ilmattino.it A scuola con una pistola a salve, denunciato 16enneNAPOLI. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di oggi, la ... ilroma.net Un chilometro e mezzo di gallerie finora inaccessibili, che arrivano dal rione di San Giovanni al cuore del Carso, in corrispondenza della cava Faccanoni, a circa 130 metri di profondità - facebook.com facebook San Giovanni, via libera al cantiere per trasformare il mercato di via Orvieto ift.tt/7BT6u3G x.com