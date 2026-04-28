San Giovanni a Teduccio sorpreso con una pistola a salve | denunciato un giovane

Un giovane è stato denunciato a San Giovanni a Teduccio dopo essere stato sorpreso in possesso di una pistola a salve. La polizia ha condotto servizi straordinari nella zona, mirati a controllare la detenzione abusiva di armi e il traffico di droga. Durante le operazioni sono stati effettuati diversi controlli, senza ulteriori notizie su altre persone coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio odierno, la Polizia di Stato ha denunciato un 16enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un istituto scolastico in zona San Giovanni per la segnalazione di un minore armato. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno individuato il giovane con l’arma, risultata poi essere una pistola a salve priva del tappo rosso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Giovanni a Teduccio, sorpreso con una pistola a salve: denunciato un giovane Notizie correlate San Giovanni a Teduccio, agguato in pieno giorno: uomo ucciso a colpi di pistola in stradaKiller in azione in pieno giorno nella periferia orientale del capoluogo partenopeo. Prende a morsi i familiari e li minaccia con una pistola a salve, denunciato 54enne violentoI carabinieri di Motta Sant’Anastasia ed i colleghi di Paternò sono intervenuti per una violenta lite familiare in corso in un'abitazione paternese,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Controlli della Polizia di Stato a San Giovanni a Teduccio e Barra. - Polizia di Stato; Napoli Est, a San Giovanni a Teduccio il progetto per riqualificare 5mila metri quadri di aree verdi; San Giovanni a Teduccio e Barra: sanzioni e sequestri della polizia; Comune di Napoli: al via la stagione balneare 2026. Definita la mappa delle acque balneabili e i divieti. Napoli Est, a San Giovanni a Teduccio il progetto per riqualificare 5mila metri quadri di aree verdiCoinvolto il Rione Villa. Il programma promosso da Est(ra)Moenia, 100x100 Naples e NEST insieme al Comune di Napoli ... napoli.repubblica.it La Napoli che verrà, a San Giovanni a Teduccio si è svolta l’Assemblea Nazionale ANCISi è appena concluso a Napoli un weekend decisivo per il futuro dell'amministrazione locale, con la chiusura del Master IMAGO in concomitanza con lo ... napolivillage.com Un chilometro e mezzo di gallerie finora inaccessibili, che arrivano dal rione di San Giovanni al cuore del Carso, in corrispondenza della cava Faccanoni, a circa 130 metri di profondità - facebook.com facebook San Giovanni, via libera al cantiere per trasformare il mercato di via Orvieto ift.tt/7BT6u3G x.com