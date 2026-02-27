san giorgio del sannio ritorna la stagione teatrale allo spazio eidos

A San Giorgio del Sannio riprende la stagione teatrale presso lo spazio Eidos, situato in Via dei Sanniti. L'iniziativa prevede una serie di spettacoli che coinvolgono diverse compagnie e artisti locali. La programmazione promette di offrire un'ampia varietà di performance, attirando appassionati di teatro e cittadini interessati a vivere momenti di intrattenimento dal vivo. La rassegna si prepara ad aprire le porte al pubblico nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Ritorna la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio. Si aprirà, infatti, domenica 1 marzo 2026 alle ore 20,00 la nuova stagione organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, con quatto appuntamenti. Il primo titolo in cartellone sarà “ALCESTE BLUES” libero adattamento de “Il misantropo” di Molière, della compagnia La Bottega del Sottoscala, scritto, diretto e interpretato da Nicola Mariconda, con Nino Spiniello all’armonica e alle percussioni e Tony Maffeo alla chitarra. Dalle note di regia: “Alceste è una figura monumentale, paragonabile ad Amleto. Entrambi riflettono sul senso della vita, di come essa viene condizionata dai comportamenti della società e come, di riflesso, cambia il nostro modo di essere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

