San Gennaro | Napoli vara un piano speciale per il traffico in vista della processione

Napoli ha annunciato un nuovo piano traffico in vista della processione di San Gennaro. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade nel centro storico e hanno introdotto divieti di sosta in specifici punti della città. Sono previste anche modifiche alla viabilità per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. Le misure entreranno in vigore nelle prossime ore e dureranno fino al termine dell’evento.

Nuovo piano traffico a Napoli per la processione di San Gennaro: ecco i dettagli sulle strade chiuse, i divieti di sosta e le modifiche alla viabilità nel centro storico. La città di Napoli si prepara a celebrare uno dei momenti più sentiti della propria tradizione religiosa e popolare: la solenne processione di maggio dedicata a San Gennaro. Per garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni e la sicurezza dei numerosissimi fedeli attesi tra le strade del centro storico, l'amministrazione comunale ha predisposto un piano di viabilità ad hoc. Le modifiche alla circolazione interesseranno diverse arterie stradali lungo il percorso che le reliquie del Santo Patrono compiranno dal Duomo fino alla Basilica di Santa Chiara.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - San Gennaro: Napoli vara un piano speciale per il traffico in vista della processione Notizie correlate San Gennaro, Miracolo di Maggio, la processione e tutte le infoSi rinnova l'appuntamento con il Miracolo di Maggio del Patrono di Napoli: sabato 2 maggio 2026 la tradizionale processione del Busto di San Gennaro... Processione San Gennaro del 2 maggio, le strade chiuse e i divieti: tutti i dettagliNapoli si prepara alla Traslazione delle reliquie di San Gennaro, con un piano traffico stabilito dal Comune per il centro storico della città. Approfondimenti e contenuti Napoli, il miracolo di San Gennaro in onda su Canale 21 il 2 maggioCanale 21 trasmetterà in diretta il Miracolo di San Gennaro sabato 2 maggio dalle ore 16.30. La diretta prevede il prelievo del sacro reliquiario dalla cappella ... ilmattino.it San Gennaro, tra fede e scienza: incontro e mostra a NapoliIl 30 aprile nel cuore dei Decumani un evento tra dibattito e fotografia per raccontare il mistero del miracolo di San Gennaro ... rainews.it