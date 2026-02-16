Francesco Paolantoni all' Archivio di Stato in Perdutamente ovvero Mamma l' Alzhemier e il miracolo o quasi di San Gennaro

Va in scena in prima assoluta il 19 febbraio, alle 20.30, nella splendida cornice della Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, la piece teatrale Perdutamente ovvero Mamma, l'Alzhemier e il miracolo (o quasi) di San Gennaro. Il testo, che sarà interpretato da Francesco Paolantoni, con la collaborazione di Felicia Del Prete (che dà voce al personaggio della madre malata) e della musica dal vivo di Espedito De Marino, è tratto dal bestseller Perdutamente di Flavio Pagano. Il libro è citato fra l’altro dalla Treccani, nonché dalla guida di Napoli del Touring Club fra quelli importanti per capire la città.🔗 Leggi su Napolitoday.it

