A Orte l' antica processione del Cristo morto | tutte le info

Il 3 aprile, nel giorno di Venerdì Santo, si terrà ad Orte la tradizionale processione del Cristo morto, una delle più antiche d’Italia. La manifestazione si svolge di sera, con il percorso illuminato solo dalle fiaccole portate dai partecipanti, creando un’atmosfera suggestiva che attraversa le vie del centro storico. La processione rappresenta un appuntamento annuale radicato nella storia locale.

Il 3 aprile, venerdì santo, Orte rivive l'antica tradizione della processione del Cristo morto. Quella di Orte è una delle più antiche d'Italia e si svolge immersa in un'aria suggestiva, con la città che viene illuminata dalle sole fiaccole del corteo. Le confraternite riunite, partono alle 21,30 dalle rispettive parrocchie per raggiungere la chiesa di Santa Croce. Da qui la bara di Gesù sfila seguita dalla macchina della Madonna addolorata. Seguono i numerosi figuranti, con pesanti catene ai piedi, che sorreggono croci di legno. L'arrivo è fissato in piazza della Libertà. Qui le confraternite si dispongono attorno alla bara del Cristo intonando canti e preghiere. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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