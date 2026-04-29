San Gennaro la diretta del Miracolo su Canale 21

Sabato 2 maggio, il popolo napoletano si è riunito in attesa del tradizionale miracolo di San Gennaro, trasmesso in diretta su Canale 21. La cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone, che hanno seguito l'evento con attenzione, mentre in diretta venivano osservate le reazioni e le fasi della processione. La trasmissione ha coperto l'intera durata del rito, mantenendo alta l'attenzione degli spettatori.

San Gennaro, il prodigio in diretta su Canale 21: sabato 2 maggio la lunga attesa del popolo napoletano. Canale 21 seguirà in diretta il Miracolo di San Gennaro sabato 2 maggio a partire dalle 16.30. L’emittente offrirà al pubblico il racconto di uno dei riti più identitari della tradizione napoletana. La celebrazione intreccia fede, storia e partecipazione popolare. Quest’anno si svolge inoltre in un clima particolare, segnato dall’attesa per le imminenti visite pastorali di Papa Leone XIV in Campania. Il rito e la città: un legame che attraversa i secoli. La diretta seguirà ogni momento del percorso. Il rito inizierà con il prelievo del sacro reliquiario dalla Cappella del Tesoro e proseguirà con la processione dei Santi Compatroni lungo il tragitto verso Santa Chiara.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - San Gennaro, la diretta del Miracolo su Canale 21 Canale 21: in diretta il Miracolo di San Gennaro dalle ore 16 30 del prossimo Sabato 2 Maggio 2026 Notizie correlate San Gennaro, Miracolo di Maggio, la processione e tutte le infoSi rinnova l'appuntamento con il Miracolo di Maggio del Patrono di Napoli: sabato 2 maggio 2026 la tradizionale processione del Busto di San Gennaro... Leggi anche: Francesco Paolantoni all'Archivio di Stato in "Perdutamente ovvero Mamma, l'Alzhemier e il miracolo (o quasi) di San Gennaro" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni Comunali San Gennaro Vesuviano 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; A Napoli Operazione San Gennaro, mostra fotografica su miracolo e fede; San Gennaro Vesuviano, elezioni: Giugliano, Marrazzo e Torino in corsa per la fascia tricolore, tutti i nomi dei candidati; Tabellino partita Juve Domizia U17 vs Academy D. Luongo U17. Prodigio di San Gennaro 2026, sabato 2 maggio alle 16.30 la celebrazione nel Duomo di NapoliTutto pronto a Napoli per il primo prodigio del Sangue di San Gennaro, che come di consueto si celebra nel primo sabato di maggio. Il 2 maggio Santa Messa Solenne del cardinale mons. Domenico Battagli ... fanpage.it Il miracolo di San Gennaro in diretta su Canale 21: sabato 2 maggio dirette no stop per le visite di Papa Leone XIV in CampaniaCanale 21 trasmetterà in diretta il Miracolo di San Gennaro a partire dalle ore 16.30 del prossimo Sabato 2 Maggio. sciscianonotizie.it Porta San Gennaro, 1972 #VecchiaNapoli - facebook.com facebook