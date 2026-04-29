A San Ferdinando, il decreto 238 ordina lo smantellamento della tendopoli situata nel territorio, con un trasferimento previsto verso Taurianova. La decisione ha suscitato preoccupazioni da parte di organizzazioni umanitarie che si oppongono all’operazione, ritenendo che possa compromettere le condizioni di vita dei residenti. La questione riguarda anche la gestione delle persone presenti e le eventuali ripercussioni sul territorio coinvolto.

? Cosa sapere Il decreto 238 impone lo smantellamento della tendopoli di San Ferdinando verso Taurianova.. Emergency segnala il rischio di sovraffollamento nei moduli container di contrada Russo.. Il decreto 238 del 23 marzo 2026 impone lo smantellamento della tendopoli di San Ferdinando, con il trasferimento delle persone presenti verso la zona di contrada Russo a Taurianova. La decisione, inserita nel perimetro del Decreto Caivano approvato il 13 novembre 2023 dal Governo Meloni, punta alla tutela della pubblica e privata incolumità attraverso lo smantellamento dell’insediamento informale. Il provvedimento prevede anche un intervento di rifunzionalizzazione del borgo sociale di proprietà del Comune di Taurianova.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Ferdinando: il piano di sgombero che accende l’allarme di Emergency

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