San Ferdinando | piano per 12 km di acquedotto dopo i guasti idrici

Dopo recenti problemi alla condotta idrica Petrace a San Ferdinando, il sindaco ha annunciato un piano di intervento di 12 chilometri per il nuovo acquedotto. Sorical, l'ente responsabile della gestione dell'acqua, è coinvolto nelle operazioni di riparazione e miglioramento del sistema. La situazione ha causato disagi alla popolazione, spingendo le autorità a intervenire con lavori mirati per garantire una fornitura più stabile.

?? Cosa sapere Il sindaco Gaetano e Sorical intervengono dopo i guasti alla condotta Petrace a San Ferdinando. Previsto piano di ammodernamento per 12 chilometri di acquedotto per stabilizzare il servizio idrico. Il sindaco Luca Gaetano ha affrontato oggi il direttore generale di Sorical, Giovanni Paolo Marati, per risolvere l'emergenza idrica che sta colpendo San Ferdinando a seguito delle rotture della condotta Petrace avvenute nelle ultime 24 ore. Le interruzioni del servizio idrico hanno mess .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Ferdinando: piano per 12 km di acquedotto dopo i guasti idrici Notizie correlate Sassari e Castelsardo: acquedotto in ritardo, lavori sospesi a causa di disservizi idrici**Sassari e Castelsardo, il ritardo dei lavori sull’acquedotto Coghinas 2 mette a rischio la fornitura d’acqua. Leggi anche: Manutenzione urgente dell'acquedotto "Santissima", disagi idrici in vista Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: DAL 15 APRILE AL TEATRO SAN FERDINANDO LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR REGIA MARIANO BAUDUIN; Maltempo, i sindaci di Trinitapoli e San Ferdinando chiedono lo stato di calamità naturale; Schianto tra due auto tra Trinitapoli e San Ferdinando: due morti e cinque feriti; San Ferdinando di Puglia, via libera alla rottamazione quinquies: misura di sostegno a cittadini e imprese. Masciulli: Risposta reale alle esigenze del territorio. Guasti alla rete idrica di San Ferdinando: il chiarimento della Sorical - facebook.com facebook Schianto tra due auto tra Trinitapoli e San Ferdinando: due morti e cinque feriti x.com