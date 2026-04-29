San Cataldo | nuovo tecnico per potenziare decoro e servizi pubblici

A San Cataldo è stato nominato un nuovo tecnico, che ha preso servizio tramite scorrimento di graduatoria per il concorso del 2024. La nomina riguarda un incarico volto a migliorare il decoro urbano e i servizi pubblici nella città. La scelta è stata ufficializzata recentemente e il professionista ha iniziato le attività previste dal suo ruolo. Questa nomina si colloca nel quadro delle procedure di reclutamento pubblico adottate dall’amministrazione comunale.

? Cosa sapere Claudio Bruccoleri entra in servizio a San Cataldo tramite scorrimento graduatoria concorso 2024.. L'assunzione nel settore patrimonio mira a potenziare manutenzione urbana e servizi cimiteriali comunali.. Claudio Bruccoleri entra ufficialmente in servizio a San Cataldo con un contratto a tempo pieno e indeterminato, consolidando il nuovo organico tecnico del Comune attraverso lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso stilato nel 2024. L’inserimento del nuovo operatore tecnico con mansioni da muratore avviene all’interno del settore che gestisce il Patrimonio e i Servizi Cimiteriali. Questa decisione amministrativa si inserisce in un percorso di potenziamento della struttura pubblica locale, volto a rinforzare la capacità operativa dell’ente tramite nuove assunzioni mirate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Cataldo: nuovo tecnico per potenziare decoro e servizi pubblici Notizie correlate Saronno Servizi: nuovo CdA multidisciplinare per i servizi pubbliciLa gestione dei servizi pubblici essenziali a Saronno assume una nuova direzione operativa con la nomina del consiglio di amministrazione di Saronno... San Cataldo: 1341 anni dal dies natalis, nuovo quadro in contradaIl 9 marzo 2026, a San Cataldo, si è tenuta una celebrazione solenne per onorare il 1341° anniversario della morte del Patrono cittadino. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Inaugurato a San Cataldo il nuovo parcheggio da 160 posti nell’area della Fiera del Levante a Bari; INAUGURATO IL NUOVO PARCHEGGIO A SAN CATALDO NELL'AREA DELLA FIERA DEL LEVANTE IN VIA ADRIATICO. LECCESE 16 MILIONI DI EURO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA; Inaugurato il nuovo parcheggio in Fiera: Recuperati 160 posti dopo chiusura lungomare San Cataldo; San Cataldo. Inaugurato A campu apirtu, un nuovo spazio per l’inclusione nella comunità. Bari, per il nuovo molo San Cataldo c'è il bando dell'opera da 39 mln: inizio lavori entro la fine del 2025Il progetto prevede la costruzione di nuove opere di banchinamento che si estenderanno su una superficie complessiva di circa 33mila metri quadri BARI - Partiranno entro la fine del 2025 i lavori per ... lagazzettadelmezzogiorno.it Nicola Spinelli. . Venerdì 8 maggio, Taranto si trasforma in uno scenario unico tutto da vivere. La suggestiva processione a mare di San Cataldo, patrono della città, vedrà centinaia di imbarcazioni passare il canale navigabile, accompagnate dall’apertura del - facebook.com facebook