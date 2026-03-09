San Cataldo | 1341 anni dal dies natalis nuovo quadro in contrada

A San Cataldo si è tenuto un evento speciale per commemorare il 1341° anniversario della morte del Patrono locale. La cerimonia si è svolta il 9 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di cittadini e autorità nella contrada, dove è stato presentato anche un nuovo quadro dedicato alla figura del santo. La giornata è stata caratterizzata da momenti di devozione e tradizione religiosa.

Il 9 marzo 2026, a San Cataldo, si è tenuta una celebrazione solenne per onorare il 1341° anniversario della morte del Patrono cittadino. Durante la funzione religiosa nella Chiesa Madre, un quadro raffigurante il santo è stato consacrato e destinato alla collocazione in un'edicola votiva situata in contrada Stretto. L'evento ha la partecipazione attiva della Confraternita di San Cataldo, che mantiene viva la devozione popolare verso la figura sacra. La cerimonia, svoltasi alle ore 18:00, ha unito fede e tradizione in un momento di raccoglimento comunitario. La memoria come fondamento identitario. Nella tradizione cristiana, il termine dies natalis indica il giorno in cui un beato o un santo passa dalla vita terrena alla vita eterna.