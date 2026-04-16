SOPRAVÈNTO 2026 | a Fano torna il festival che unisce musica e mare

Dal 15 al 17 maggio 2026, Fano ospiterà la terza edizione di SOPRAVÈNTO, un festival che combina musica e ambiente marino. La manifestazione si svolge nella città e coinvolge diverse location lungo la costa, offrendo agli spettatori un’occasione di ascoltare performance dal vivo e di immergersi nelle atmosfere del mare. L’evento si propone di valorizzare il legame tra territorio e musica in un’atmosfera che richiama le suggestioni del mare.

Dal 15 al 17 maggio 2026, la città di Fano si prepara ad accogliere la terza edizione di SOPRAVÈNTO, il festival che fonde musica, territorio e suggestioni marine in un’esperienza unica. Con la direzione artistica di Colapesce e Dimartino, la manifestazione conferma la sua identità: un evento intimo, immersivo e profondamente legato al contesto che lo ospita. Tre giorni tra live, incontri e paesaggi. Per tre giorni Fano si trasforma in un palcoscenico diffuso, dove concerti, incontri e momenti di condivisione si intrecciano nei luoghi più caratteristici della città. Cuore del festival sarà ancora una volta l’Ex Chiesa di San Francesco, spazio affascinante che unisce storia e contemporaneità, ospitando i main concert della rassegna.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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Panoramica sull’argomento

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