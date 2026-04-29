San Benedetto bimbo di 4 anni cade dal balcone | è in pericolo

Un bambino di 4 anni è caduto dal balcone di un appartamento in via Forlanini a San Benedetto del Tronto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il piccolo in elisoccorso all’ospedale pediatrico di Ancona. Attualmente, il bambino si trova in prognosi riservata. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze della caduta.

? Cosa sapere Bambino di 4 anni cade dal balcone in via Forlanini a San Benedetto del Tronto.. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso al Salesi di Ancona con prognosi riservata.. Un bambino di 4 anni è precipitato ieri pomeriggio da un balcone in via Forlanini a San Benedetto del Tronto, finendo sotto le cure urgenti dei medici al Salesi di Ancona dopo una caduta dal primo piano. Il dramma si è consumato nel quartiere di Santa Lucia, dove il piccolo, figlio di genitori africani, stava giocando sul balcone della propria abitazione. Secondo quanto ricostruito preliminarmente dal Commissariato di San Benedetto, la dinamica punta verso un tragico incidente domestico: il bambino si sarebbe arrampicato sulla ringhiera, perdendo l’equilibrio e cadendo per alcuni metri nel vuoto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Benedetto, bimbo di 4 anni cade dal balcone: è in pericolo Notizie correlate Sassari, bimbo di 3 anni cade dal balcone: è fuori pericoloIl bambino caduto dal primo piano di un balcone a Sassari, non ha riportato lesioni interne: resta ricoverato in osservazione mentre la polizia... Cosenza, cade dal balcone al primo piano: ferito bimbo di 5 anni(Adnkronos) – Tragedia sfiorata nel giorno di Pasqua a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Altri aggiornamenti Temi più discussi: San Benedetto del Tronto - Bimbo di 4 anni cade dal primo piano: grave al Salesi; Bambino di 4 anni cade da una finestra a San Benedetto: è grave; San Benedetto, precipita dal balcone del primo piano: grave un bambino di quattro anni; San Benedetto: bimbo precipita dal balcone, è grave. San Benedetto del Tronto, bimbo di 4 anni precipita dal balcone: le sue condizioniBimbo di 4 anni precipita dal balcone a San Benedetto del Tronto: soccorso in eliambulanza, è ricoverato in gravi condizioni. Indagini in corso per chiarire la dinamica. notizie.it San Benedetto del Tronto - Bimbo di 4 anni cade dal primo piano: grave al SalesiMomenti di grande apprensione nel primo pomeriggio a San Benedetto del Tronto, dove un bambino di 4 anni è precipitato dal primo piano di un’abitazione in via Forlanini. L’incidente ha subito fatto te ... veratv.it San Benedetto del Tronto - Schlein attesa in città: iniziativa elettorale a sostegno di Fede https://veratv.it/articoli/id-81621/san-benedetto-del-tronto---schlein-attesa-in-citta--iniziativa-elettorale-a-sostegno-di-fede - facebook.com facebook