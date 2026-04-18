A Sassari un bambino di tre anni è caduto dal primo piano di un balcone. Dopo il ricovero, i medici hanno escluso lesioni interne e il bambino si trova in osservazione. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente per chiarire quanto accaduto. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Il bambino caduto dal primo piano di un balcone a Sassari, non ha riportato lesioni interne: resta ricoverato in osservazione mentre la polizia ricostruisce la dinamica dell’incidente Un grave incidente domestico si è verificatoa Sassari, dove un bambino di appena tre anni è precipitato dal balcone della propria abitazione.Fortunatamente, nonostante la dinamica preoccupante, il piccolo è stato dichiarato fuori pericolo. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi in un edificio situato tra via Caprera e viale Trieste.Il bambino è caduto dal balcone al primo piano, facendo scattare immediatamente l’allarme.I soccorritori lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sassari, bimbo di 3 anni cade dal balcone: è fuori pericolo

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