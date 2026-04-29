Samuel Mele a Mediterranea

Giovedì 30, un artista noto per la sua sensibilità si esibirà a Mediterranea. La sua musica combina elementi di poesia, cantautorato italiano e sonorità mediorientali, creando un mix che attraversa generi e culture. L'artista, riconosciuto per la sua raffinatezza, si muove con delicatezza tra le diverse influenze, portando sul palco un repertorio che unisce diverse tradizioni musicali.

Giovedì 30,.Un artista raffinato, che si muove con delicatezza fra poesia, cantautorato italiano e musica mediorientale.In trio con Clara Blavet e Fabio Moschettini, l'artista salentino torna "a casa" per l'unico concerto nella primavera 2026, che lo vede impegnato in.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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