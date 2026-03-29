Cuciniamo insieme | Torta ricca alle mele

Un programma di cucina presenta la preparazione di una torta ricca alle mele, un dolce tradizionale. Viene illustrato il procedimento per realizzarla, partendo dagli ingredienti e seguendo i passaggi per la cottura. La ricetta viene proposta come alternativa alle colombe di Pasqua, senza ulteriori commenti o valutazioni.

Ingredienti – 4 mele (noi abbiamo usato quelle dei Sibillini, l’importante è che siano dolci e succose) 300 gr di farina 00, 150 gr di zucchero semolato, 80 gr di burro, 15 gr di lievito per dolci meglio se vaniglinato, 100 ml di latte, 4 cucchiai di uva sultanina, 10 noci. Facoltativo un cucchiaino di cannella. Procedimento – Fate sciogliere a bagnomaria ¾ del burro (quello che resta vi servirà per imburrare la teglia), mettete a rivenire in acqua o se preferite in un goccio di rum l’uva sultanina, e nella planetaria, oppure in una ciotola molto capiente e agendo con forza con la frusta, montate le uova con lo zucchero, poi aggiungete il burro fuso e continuate a mescolare. 🔗 Leggi su Laverita.info

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