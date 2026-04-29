Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy Z Trifold, uno smartphone con display da 10 pollici e processore Snapdragon 8 Elite. Il dispositivo si distingue per il sistema a doppia piega che permette di piegarlo due volte, rendendolo più compatto. La presentazione ufficiale è avvenuta di recente, senza ulteriori dettagli sulla disponibilità o sui prezzi. La novità riguarda principalmente il design e le caratteristiche tecniche del prodotto.

? Cosa sapere Samsung presenta il Galaxy Z Trifold con display da 10 pollici e processore Snapdragon 8 Elite.. Il dispositivo pesa 309 grammi e offre un'esperienza tablet con spessore di 3,9 millimetri.. Samsung ha svelato il Galaxy Z Trifold, un dispositivo che trasforma l’esperienza mobile in quella di un tablet da 10 pollici grazie a un sistema a doppia piega, pur mantenendo dimensioni adatte al trasporto in tasca. Il nuovo prodotto si inserisce in un mercato di dispositivi pieghevoli che conta ormai oltre sette anni di storia. Nonostante la disponibilità sia limitata a pochi paesi e le quantità siano ridotte, il dispositivo rappresenta un salto tecnologico significativo cerca la versatilità di un grande schermo senza rinunciare alla portabilità di uno smartphone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung Galaxy Z Trifold: la rivoluzione a doppia piega che sfida il peso

SAMSUNG GALAXY TRIFOLD Anteprima. (Spoiler mi è piaciuto)

Notizie correlate

Samsung Galaxy Z Trifold fuori produzione: per i foldable è la fine?Sono passati circa tre mesi dal debutto sul mercato del Samsung Galaxy Z Trifold, uno degli smartphone più attesi dello scorso trimestre grazie al...

Samsung rivoluziona i pieghevoli: arriva il nuovo Galaxy TriFoldSamsung sta delineando una nuova strategia per i dispositivi pieghevoli, lavorando a un progetto che fonde le caratteristiche del Galaxy Z TriFold...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Recensione Samsung Galaxy Z Trifold: un tablet piegato in tasca; Nuova cerniera e meno ingombro: primi leak sul Samsung Galaxy Z TriFold 2; Galaxy Z Fold 8 Wide avrà un profilo più sottile del previsto | Rumor; Il Samsung Galaxy Z TriFold è al capolinea: addio al pieghevole a tre schermi.

Samsung lavora a Galaxy Z TriFold 2, in un formato più pratico e ampioSamsung Galaxy Z TriFold 2 o Galaxy Z TriFold Wide: ecco come potrebbe essere il prossimo tri-pieghevole del brand. gizchina.it

Samsung Galaxy Z TriFold 2 avrà una nuova cerniera ultra sottile (RUMOR)Samsung sviluppa una nuova cerniera più sottile per Galaxy Z TriFold 2 con possibili miglioramenti anche per Fold e Flip. mistergadget.tech

Cosa cambia con il Samsung Galaxy Store dal 30 aprile x.com

Il futuro è già nelle tue mani Con Samsung Galaxy S26 entri in una nuova dimensione: potenza, design e Galaxy AI che lavora per te. Passa a WINDTRE e portalo a casa con GIGA ILLIMITATI in 5G da +14,99€ al mese Sì, hai letto bene: connessione se - facebook.com facebook