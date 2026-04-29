Samsung Galaxy Z Trifold | la rivoluzione a doppia piega che sfida il peso

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy Z Trifold, uno smartphone con display da 10 pollici e processore Snapdragon 8 Elite. Il dispositivo si distingue per il sistema a doppia piega che permette di piegarlo due volte, rendendolo più compatto. La presentazione ufficiale è avvenuta di recente, senza ulteriori dettagli sulla disponibilità o sui prezzi. La novità riguarda principalmente il design e le caratteristiche tecniche del prodotto.

? Cosa sapere Samsung presenta il Galaxy Z Trifold con display da 10 pollici e processore Snapdragon 8 Elite.. Il dispositivo pesa 309 grammi e offre un'esperienza tablet con spessore di 3,9 millimetri.. Samsung ha svelato il Galaxy Z Trifold, un dispositivo che trasforma l’esperienza mobile in quella di un tablet da 10 pollici grazie a un sistema a doppia piega, pur mantenendo dimensioni adatte al trasporto in tasca. Il nuovo prodotto si inserisce in un mercato di dispositivi pieghevoli che conta ormai oltre sette anni di storia. Nonostante la disponibilità sia limitata a pochi paesi e le quantità siano ridotte, il dispositivo rappresenta un salto tecnologico significativo cerca la versatilità di un grande schermo senza rinunciare alla portabilità di uno smartphone.🔗 Leggi su Ameve.eu

samsung galaxy z trifold la rivoluzione a doppia piega che sfida il peso
© Ameve.eu - Samsung Galaxy Z Trifold: la rivoluzione a doppia piega che sfida il peso

SAMSUNG GALAXY TRIFOLD Anteprima. (Spoiler mi è piaciuto)

Video SAMSUNG GALAXY TRIFOLD Anteprima. (Spoiler mi è piaciuto)

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