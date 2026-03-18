Dopo circa tre mesi dal lancio, Samsung ha deciso di interrompere la produzione del Galaxy Z Trifold, uno degli smartphone pieghevoli più attesi recenti. Il dispositivo, caratterizzato da un innovativo display pieghevole su entrambi i lati, non sarà più disponibile sul mercato. La decisione riguarda esclusivamente la produzione del modello, mentre la disponibilità nei negozi potrebbe variare.

Sono passati circa tre mesi dal debutto sul mercato del Samsung Galaxy Z Trifold, uno degli smartphone più attesi dello scorso trimestre grazie al suo innovativo display pieghevole su due lati. Considerato da molti il capostipite di una nuova generazione di dispositivi trifold, ora Samsung sembra pronta a fare un passo indietro, interrompendo la produzione a pochi mesi dal lancio ufficiale. Dopo un periodo di grande entusiasmo e numerosi lanci sul mercato, il settore degli smartphone pieghevoli sembra attraversare una fase di stallo. Molti produttori preferiscono non rischiare, limitando le uscite a mercati selezionati o ignorando del tutto la categoria. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung Galaxy Z Trifold fuori produzione: per i foldable è la fine?

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