Samsung rivoluziona i pieghevoli | arriva il nuovo Galaxy TriFold

Samsung sta sviluppando un nuovo dispositivo pieghevole che combina le caratteristiche dei modelli Galaxy Z TriFold e Galaxy Z Wide Fold. La società sta lavorando a una strategia che punta a integrare diverse funzionalità in un unico prodotto, senza ancora annunciare una data di uscita ufficiale. Il progetto sembra puntare a offrire un’esperienza d’uso diversa rispetto ai modelli precedenti, con un focus sulla flessibilità e le dimensioni dello schermo.

Samsung sta delineando una nuova strategia per i dispositivi pieghevoli, lavorando a un progetto che fonde le caratteristiche del Galaxy Z TriFold con quelle del futuro Galaxy Z Wide Fold. Il brevetto depositato presso l’USPTO descrive uno smartphone dotato di un ampio schermo interno con due punti di piega, ma con una struttura fisica più larga rispetto al modello TriFold presentato lo scorso dicembre in mercati selezionati. L’evoluzione dell’hardware tra ergonomia e ampiezza dello schermo. Il nuovo concetto tecnologico punta a risolvere il dilemma tra la superficie visiva estesa e la facilità d’uso nel quotidiano. Le illustrazioni tecniche rivelano un dispositivo che risulterebbe più largo sia quando viene utilizzato nella sua versione chiusa, sia quando viene completamente dispiegato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung rivoluziona i pieghevoli: arriva il nuovo Galaxy TriFold LA RIVOLUZIONE DEGLI SMARTPHONE Ecco il nuovo TRIFOLD di Huawei Notizie correlate Case samsung galaxy z trifold miglioriQuesto testo propone una panoramica completa sulle custodie per galaxy z trifold, mettendo a confronto soluzioni ufficiali e alternative di terze... Samsung galaxy z trifold protezioni schermo miglioriQuesta panoramica analizza le opzioni di protezione per lo schermo del Samsung Galaxy Z TriFold. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Chcete Galaxy Da treFoldPuoi acquistarlo qui, ma l'occasione durerà solo pochi minuti. Samsung risponde all'iPhone Ultra pieghevole con il nuovo brevetto Galaxy Z TriFold WideSamsung si sta preparando per una guerra pieghevole ad alto livello. Dopo le voci di un iPhone Ultra pieghevole senza pieghe e del più ampio Huawei Pura X Max, un nuovo brevetto Samsung rivela il pr ... notebookcheck.it Samsung pensa a un altro Galaxy TriFold, ma con un form factor diversoUn po' Galaxy Z TriFold, un po' Galaxy Z Wide Fold. In sintesi, è questo il dispositivo descritto dal brevetto depositato da Samsung presso l'USPTO. E cioè parliamo di uno smartphone con un ampio disp ... hdblog.it