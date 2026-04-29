Samsung Galaxy Store | addio all’uso anonimo serve l’account

Dal 30 aprile, per accedere al Galaxy Store sarà necessario creare e utilizzare un Samsung Account, eliminando la possibilità di entrare in modo anonimo. Questa modifica riguarda tutti gli utenti e comporta l’obbligo di effettuare il login prima di scaricare o aggiornare applicazioni. La modifica è stata comunicata dall’azienda che gestisce il negozio digitale, senza indicare altre alternative per gli utenti che preferiscono mantenere l’accesso senza account.

? Cosa sapere Dal 30 aprile l'accesso al Galaxy Store richiederà obbligatoriamente un Samsung Account.. L'obbligo impatta gli utenti in India e chi utilizza le funzioni Good Lock.. Dal 30 aprile l’accesso al Galaxy Store richiederà obbligatoriamente un Samsung Account, una decisione che impatterà gli utenti in India e chiunque utilizzi applicazioni esclusive del sistema di Seul. Fino ad oggi, chi configurava un dispositivo Galaxy poteva scegliere di non effettuare il login, mantenendo la possibilità di scaricare e aggiornare i contenuti senza vincoli di account. La nuova politica cambia radicalmente questa dinamica: domani sarà indispensabile avere un profilo registrato per poter usufruire del negozio virtuale dell’azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung Galaxy Store: addio all’uso anonimo, serve l’account Notizie correlate Addio Samsung Internet, nasce Samsung Browser sui Galaxy S26Samsung ha deciso di rinominare la sua app di navigazione web sui nuovi Galaxy S26. Samsung galaxy store mira ad aumentare il coinvolgimento con nuove attività quotidiane e ricompenseIn vista del lancio del Galaxy S26 e dei nuovi Galaxy Buds 4, Samsung rafforza la promozione dell’ecosistema Galaxy Store. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Addio app? OpenAI prepara lo smartphone che fa tutto da solo; Potete dire (quasi) addio agli smartphone compatti: ecco perché; Addio App: OpenAI sta creando il suo smartphone basato solo sull'IA; Galaxy Connect ora funziona su qualsiasi PC Windows 11, non solo sui Galaxy Book. Samsung cambia le regole: account obbligatorio sul Galaxy StoreSamsung introduce l’obbligo di account per accedere al Galaxy Store: dal 30 aprile sarà necessario effettuare il login per scaricare e aggiornare app ... hdblog.it Samsung cambia le regole: dal 30 aprile servirà un account per usare Galaxy StoreDal 30 aprile Samsung obbligherà milioni di utenti ad accedere con un account per usare il Galaxy Store: scoppia la polemica sulla privacy. telefonino.net Samsung cambia le regole: account obbligatorio sul Galaxy Store x.com il prezzo imbattibile è TORNATO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Samsung Galaxy S26 Ultra da 256GB puó essere tuo a 1056€ Tasso 0 e anticipo 0! Affrettati! Scorte limitate Vodafone Store Porte dello Ionio - facebook.com facebook