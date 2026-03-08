Addio Samsung Internet nasce Samsung Browser sui Galaxy S26

Samsung ha annunciato che sui nuovi Galaxy S26 l'app di navigazione web cambierà nome da Samsung Internet a Samsung Browser. La modifica riguarda i dispositivi appena presentati, segnando un cambio di branding per l’app preinstallata sui modelli di ultima generazione. La vecchia app continuerà a funzionare, ma sarà sostituita dal nuovo nome sui dispositivi aggiornati o al primo avvio.

Samsung ha deciso di rinominare la sua app di navigazione web sui nuovi Galaxy S26. Addio a Samsung Internet, il marchio storico, e benvenuto a Samsung Browser. Un cambiamento apparentemente semplice, ma che chiarisce meglio l’identità dell’app all’interno dell’ecosistema Galaxy. La modifica è stata introdotta con la versione 29.0.4.45, preinstallata sui nuovi flagship, come riportato da SamMobile. Il debutto della serie Galaxy S26 ha portato una serie di piccoli aggiustamenti software volti a rendere l’interfaccia più coerente con il linguaggio della One UI 8.5. Tra questi, il rebrand dell’app di navigazione è tra i più evidenti per gli utenti, anche se potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto. 🔗 Leggi su Billipop.com

