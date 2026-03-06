Samsung Galaxy Store ha annunciato nuove attività quotidiane e ricompense per coinvolgere gli utenti, in attesa del lancio del Galaxy S26 e dei Galaxy Buds 4. La promozione mira ad aumentare l’interazione con l’applicazione e a promuovere l’ecosistema Galaxy. La strategia si concentra sulla creazione di incentivazioni per gli utenti già attivi nel sistema.

In vista del lancio del Galaxy S26 e dei nuovi Galaxy Buds 4, Samsung rafforza la promozione dell’ecosistema Galaxy Store. L’obiettivo è stimolare l’interazione con l’app store di Samsung attraverso una nuova iniziativa che combina premi, attività quotidiane e offerte dedicate, con un focus particolare sul mercato statunitense. Quando viene presentato un nuovo flagship, Samsung sfrutta l’attenzione generata per valorizzare anche gli altri prodotti. Il Galaxy Store, presente da quasi due decenni, non è sempre la prima scelta per l’acquisto di app, ma la casa sudcoreana intende cambiare questa abitudini introducendo un nuovo tab Benefits all’interno dell’app. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung galaxy store mira ad aumentare il coinvolgimento con nuove attività quotidiane e ricompense

Leggi anche: WindTre annuncia le nuove offerte con il Samsung Galaxy S26

Samsung galaxy s26 ultra migliore offerta per utenti galaxy note pronti ad aggiornarsiintrodurre l’aggiornamento della gamma Galaxy S26 Ultra e le opportunità di permuta rivolte ai possessori del Note 20 Ultra permette di comprendere...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Samsung galaxy.

Temi più discussi: Oblivion, il malware da 300 dollari al mese che controlla qualsiasi Android: come difendersi; I Samsung Galaxy Buds 4 battono gli AirPods con un audio di alta qualità, ma è piuttosto esclusivo; Android 16 porta la modalità desktop: cosa cambia per produttività e app; Aliro 1.0 è disponibile. Il nuovo standard mira a unificare le serrature intelligenti su sistemi e dispositivi ed è supportato da Apple.

Forse questa è la scusa che ti farebbe aprire Galaxy Store ogni giornoIl colosso di Seoul ha introdotto una novità pensata specificamente per incentivare l'utilizzo di Galaxy Store. gizchina.it

Samsung Galaxy Store distribuisce malwareSul Galaxy Store di Samsung ci sono diverse app che promettono funzionalità simili a quelle di Showbox, ma possono scaricare malware sul dispositivo. Su tutti gli smartphone di Samsung è preinstallato ... punto-informatico.it

Scende anche S26 in due colori Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 512GB, 3 anni di Garanzia, Processore Avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, White [Versione italiana] #Amazon Prezzo 879,00€ invece di 1.229,0 - facebook.com facebook

#WindTre, nuovi #Samsung Galaxy S26: i prezzi a rate anche consegnando uno smartphone usato #GalaxyUnpacked #GalaxyS26 x.com