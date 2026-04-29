Sampdoria vs Sudtirol trentasettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili di e dove vederla

Nella trentasettesima giornata di Serie B 20252026, si sfidano la Sampdoria e il Sudtirol. La partita si gioca in una fase cruciale del campionato, con entrambe le squadre che cercano punti per evitare i playout. L’incontro si svolge in un momento di grande tensione, con i punti in palio che potrebbero influenzare significativamente le posizioni in classifica. La partita sarà visibile in diretta su alcune piattaforme televisive e streaming.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre alla ricerca di punti per evitare i playout, sebbene manchi davvero poco. Sampdoria vs Sudtirol si giocherà venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Marassi SAMPDORIA VS SUDTIROL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante l’avvento di tre allenatori, per i blucerchiati è un’altra stagione negativa nella quale la salvezza rimane l’unico obiettivo. La squadra di Lombardo potrebbe evitare almeno i playout, archiviando la pratica negli ultimi due turni. L’andamento delle ultime cinque partite è confortante con tre vittorie e due pareggi.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sampdoria vs Sudtirol, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili di e dove vederla Notizie correlate Empoli-Avellino, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Carrarese vs Cesena, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Sampdoria U19 vs Südtirol U19; Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Südtirol; Sampdoria, l’impeto di Lombardo: Col Sudtirol niente calcoli, facciamo gioire i nostri tifosi; Tabellino partita Sampdoria U19 vs Südtirol U19. Sampdoria, contro il Sudtirol verso il pienone a MarassiLa prevendita corre per la gara del primo maggio. Conti pronto a riprendersi il posto, Pafundi rientra in gruppo ... genova.repubblica.it Sampdoria, il pubblico è sempre da A: in 24 mila col SudtirolVenerdì a Marassi la sfida che può valere la salvezza per i blucerchiati in B. L’obiettivo minimo per una piazza che continua a registrare grandi numeri sugli spalti ... primocanale.it IL PRECEDENTE La Sampdoria si presenta alla sfida casalinga contro il Sudtirol reduce dal pareggio di Cesena: c'è da chiudere il discorso salvezza. Ma com'è finita l'ultima partita giocata al Luigi Ferraris dalle due squadre Nel post qui sotto potr - facebook.com facebook Inchiesta arbitri: 13 maggio 2018, Sampdoria-Napoli: dagli spalti si alzano cori razzisti contro #Koulibaly. L’arbitro Gavillucci sospende la gara. Per questo, poco dopo, viene dismesso per “motivate valutazioni tecniche”. Oggi si è ritirato. #Tg1 Valentina Bisti x.com