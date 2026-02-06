Ezio Greggio e Enzo Iacchetti choc con Samira Lui a Striscia la notizia lei senza parole | Non potete dire questo…

Durante la puntata del 5 febbraio, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno fatto un commento che ha lasciato senza parole Samira Lui. La conduttrice si è trovata davanti a battute e insinuazioni sulla sua apparenza, che l’hanno messa in imbarazzo. Samira ha cercato di reagire, ma si è limitata a dire: “Non potete dire questo…”. La scena ha acceso il dibattito tra il pubblico e sui social, con molti che si sono chiesti se si tratti solo di battute o di qualcosa di più grave.

Durante la puntata del 5 febbraio di Striscia la Notizia, l’ingresso in studio di Samira Lui ha dato il via a un siparietto costruito su un tema che, da tempo, accompagna il suo nome: le presunte accuse di essersi sottoposta a ritocchi estetici. La sequenza, condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, si è sviluppata tra battute, provocazioni e risposte della showgirl. Nei giorni precedenti, Samira Lui aveva già affrontato l’argomento in televisione, respingendo le voci e precisando pubblicamente la propria posizione. In una recente intervista, aveva dichiarato: “ Non ho nulla contro la chirurgia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La puntata del 5 febbraio di "Striscia La Notizia" si apre con un'ospite che ha catturato l'attenzione.

Striscia la notizia debutta in prima serata con Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e sei veline.

