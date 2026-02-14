La Ruota della Fortuna Samira Lui ammalia con il look di San Valentino | un cuore per Gerry e Luigi

Samira Lui ha scelto un abbigliamento a tema San Valentino, attirando l’attenzione dei telespettatori, perché voleva sorprendere Gerry e Luigi con un cuore rosso brillante sul vestito. La conduttrice ha deciso di indossare un outfit dedicato alla festa degli innamorati, rendendo più vivace la serata speciale. Durante la puntata, ha anche portato in scena un accessorio a forma di cuore, creando un momento visivamente coinvolgente.

La puntata di San Valentino de La Ruota della Fortuna non poteva essere come tutte le altre. Nessun gioco speciale, a dire il vero, salvo qualche definizione a tema, ma sotto l'aspetto del look Samira Lui ha dato spettacolo. Se Gerry Scotti non rinuncia al suo canonico outfit, con abito scuro, camicia bianca sbottonata e zero cravatta, la sua co-conduttrice è solita "parlare" attraverso le sue scelte di stile. In questo caso è discesa per le scale in " total red ". Look speciale per Samira Lui. Occorre dire che Samira Lui non sbaglia (quasi mai) un look. La conduttrice riesce sempre a muoversi agilmente sul filo del buon gusto, senza mai oltrepassare la soglia della volgarità.