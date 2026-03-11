Il dottor Andrea Stramezzi è stato dimesso dal Policlinico di Milano dopo aver trascorso un periodo in coma. È tornato a casa e ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di essere stato avvelenato mentre testava una terapia sperimentale contro un tumore al cervello. La notizia è stata riportata da alcuni media.

Il dottor Andrea Stramezzi è tornato a casa dopo lo stato di coma e il ricovero al Policlinico di Milano. Il medico ha dichiarato al Giornale d'Italia che "l’avvelenamento può essere che derivi dalla terapia sperimentale contro il cancro al cervello, ma non posso dare false informazioni" Il D. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Andrea Stramezzi al GdI dopo rientro a casa dal coma: “Avvelenato testando terapia sperimentale contro cancro a cervello”

Articoli correlati

Andrea Stramezzi in coma: avvelenato per posizione sui vaccini Covid?Andrea Stramezzi è diventato famoso per le sue posizioni contro i vaccini Covid e per aver salvato circa 10.

Leggi anche: Andrea Stramezzi estubato e fuori dal coma, condizioni di salute in miglioramento, in terapia intensiva ancora qualche giorno

Una selezione di notizie su Andrea Stramezzi

Temi più discussi: Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, il figlio: È in coma; Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, il figlio: 'È in coma'; PIETRO STRAMEZZI: MIO PADRE È USCITO DAL COMA, SULLE CAUSE NON ESCLUDIAMO NULLA; Il medico Andrea Stramezzi è in coma. Il figlio: Papà è stato trovato in fin di vita.

Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, il figlio: È in comaIl dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano. Il medico, 67 anni, è in coma, secondo quanto riferito dallo stesso figlio Pietro su X. milanotoday.it

Dottor Andrea Stramezzi, cosa gli è successo? Grande preoccupazione per il celebre medicoOre di forte apprensione per le condizioni del dottor Andrea Stramezzi, noto al grande pubblico per le sue posizioni e per le terapie proposte durante la pandemia di Covid-19. Il medico sarebbe stato ... alphabetcity.it

Grazie a Dio, Andrea Stramezzi ci manda questo messaggio. Il dott. Andrea Stramezzi scrive questo: Devo ringraziare Marcello e Annalisa, che venendo con i Vigili del Fuoco, mi hanno salvato la vita. Ero già in coma con una brutta broncopolmonite secondari - facebook.com facebook

Andrea Stramezzi estubato e fuori dal coma, condizioni di salute in miglioramento, in terapia intensiva ancora qualche giorno x.com