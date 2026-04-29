Salvezza Natuzzi | il Mimit attiva un tavolo per il Made in Italy

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha istituito un tavolo di confronto permanente con un rappresentante del settore dell’arredamento per discutere delle prospettive future di un noto gruppo industriale. L’obiettivo è assicurare la continuità delle attività e la stabilità dell’intera filiera. L’iniziativa coinvolge direttamente un senatore e il Gruppo Natuzzi, uno dei principali attori nel settore dell’arredamento.

? Cosa sapere Il Mimit apre un tavolo permanente con il senatore Gianni Rosa per il Gruppo Natuzzi.. L'iniziativa mira a garantire la continuità industriale e la stabilità del comparto dell'arredo.. Il senatore Gianni Rosa ha confermato l’apertura di un tavolo permanente presso il Mimit per affrontare la situazione del Gruppo Natuzzi, segnando un passo decisivo per la tutela dell’eccellenza produttiva nazionale. L’iniziativa, promossa dal ministro Urso, punta a stabilire un dialogo costante con l’azienda che da decenni rappresenta un punto di riferimento nel settore dell’arredo su scala globale. Il provvedimento non riguarda soltanto la gestione di una singola realtà industriale, ma tocca le fondamenta di un intero sistema produttivo che vede nel Made in Italy il proprio vessillo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvezza Natuzzi: il Mimit attiva un tavolo per il Made in Italy Notizie correlate Vertenza Natuzzi, convocato tavolo al Mimit: "Servono impegni concreti per tutelare lavoratori"La vertenza Natuzzi torna sul tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Bizzotto al MIMIT: il sostegno di Pressi per il Made in Italy veneto?? Cosa sapere Matteo Pressi sostiene la senatrice Mara Bizzotto nominata sottosegretario al MIMIT il 22 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Natuzzi, sindacati contro Mimit: Grave nostra esclusione dal tavolo con Regioni. Natuzzi, Rosa (FdI): Il tavolo al Mimit è un segnale concreto di attenzione per il Made in ItalyIl senatore di Fratelli d’Italia: Ora servono rapidità e responsabilità per garantire continuità produttiva e tutela dei lavoratori ... trmtv.it Natuzzi: tavolo permanente al Mimit con azienda, sindacati e Regioni(Teleborsa) - Un tavolo permanente al Mimit per accompagnare il rilancio del Gruppo Natuzzi, con la proprietà, le organizzazioni sindacali e le Regioni interessate, per assicurare continuità produttiv ... teleborsa.it