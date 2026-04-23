Bizzotto al MIMIT | il sostegno di Pressi per il Made in Italy veneto

Il 22 aprile, la senatrice Mara Bizzotto è stata nominata sottosegretario al Ministero delle imprese e del made in Italy. Matteo Pressi ha espresso il suo sostegno alla nomina, evidenziando l'importanza del ruolo per il settore veneto. La nomina di Bizzotto ha attirato l’attenzione di alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale locale.

?? Cosa sapere Matteo Pressi sostiene la senatrice Mara Bizzotto nominata sottosegretario al MIMIT il 22 aprile. L'incarico mira a integrare le strategie nazionali con le esigenze produttive del Veneto. Il pomeriggio del 22 aprile 2026, alle ore 17:30, Matteo Pressi ha espresso il suo sostegno ufficiale alla senatrice della Lega Mara Bizzotto in seguito alla sua nomina a sottosegretario di Stato presso il Ministero per le Imprese e per il Made in Italy. Dal Palazzo Ferro-Fini arriva un segna .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bizzotto al MIMIT: il sostegno di Pressi per il Made in Italy veneto Notizie correlate Made in Italy 2030: il Libro Bianco del Mimit segna il ritorno dello Stato stratega(Adnkronos) – Il Libro Bianco “Made in Italy 2030”, presentato al Cnel dal Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) alla presenza del... Wmf 2026: capo di Gabinetto Eichberg (Mimit), 'lavoriamo perchè imprese del Made in Italy abbraccino innovazione’“Il Made in Italy è figlio di una grande tradizione che, però, può essere innovata. Altri aggiornamenti Temi più discussi: GOVERNO | Mara Bizzotto nominata Sottosegretario al Mimit. Succede a Massimo Bitonci; Mara Bizzotto (senatrice della Lega) nominata sottosegretario al Mimit: sostituirà Bitonci; La leghista Mara Bizzotto al Mimit: l’identikit della nuova sottosegretaria; Mara Bizzotto Mimit: analisi istituzionale della nomina al Ministero delle Imprese. Chi è Mara Bizzotto, la nuova sottosegretaria al MimitUn'intera carriera politica nella Lega, da consigliera comunale a europarlamentare e senatrice. Mara Bizzotto è da oggi succeduta a Massimo Bitonci come sottosegretaria di Stato al ministero delle Imp ... ansa.it Mara Bizzotto (senatrice della Lega) nominata sottosegretario al Mimit: sostituirà BitonciLa senatrice leghista bassanese Mara Bizzotto è stata nominata oggi sottosegretario di Stato al Ministero per le Imprese e il Made in Italy. Una nomina ... ecovicentino.it Barelli (Parlamento), Dell’Utri (Esteri), Bizzotto (Imprese), Cannella (Cultura) e Balboni (Giustizia). Resta il nodo della presidenza della Consob: la Lega insiste su Freni, ma Forza Italia non ci sta Leggi l'articolo #politica - facebook.com facebook Subito al lavoro con Mara #Bizzotto, nuovo Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un rafforzamento importante per il @mimit_gov, che si arricchisce di nuove competenze ed energie, consolidando il contributo delle donne nel di x.com