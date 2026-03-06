I dati Auditel di ieri sera mostrano come in prima serata si siano sfidati Don Matteo e 'Quo vado?', mentre nell’Access Prime Time si sono confrontati La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. La competizione tra questi programmi ha caratterizzato l’andamento degli ascolti televisivi giovedì 5 marzo 2026, evidenziando le preferenze del pubblico in diverse fasce orarie.

La battaglia degli ascolti tv di ieri, giovedì 5 marzo 2026, vede lo scontro tra diversi programmi di punta, sia in prima serata sia nell'access prime time. Da Don Matteo a "Quo vado?", da La Ruota della Fortuna ad Affari Tuoi, ecco tutti la sfida tra le varie reti e i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera 5 marzo 2026 Nella prima serata di ieri le principali reti hanno proposto programmi molto diversi tra loro, dando vita alla consueta sfida per la leadership degli ascolti tv. Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 "Quo vado?". Su Italia 1 Mission Impossible: fallout. Su La7 Piazzapulita.

Ascolti tv ieri 5 marzo 2026, in prima serata Don Matteo vs 'Quo vado?', poi la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

