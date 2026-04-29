Salva l’arredo | nasce il distretto Puglia-Basilicata

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro svoltosi a Bari il 29 aprile, un'organizzazione sindacale ha annunciato la creazione di un nuovo distretto dedicato all’arredo, coinvolgendo le regioni Puglia e Basilicata. L'iniziativa mira a sostenere le imprese del settore e a promuovere la collaborazione tra le realtà produttive delle due aree. La nascita del distretto rappresenta un passo importante per il settore dell’arredo in questa zona del paese.

? Cosa sapere Filca-Cisl lancia il distretto arredo Puglia-Basilicata durante l'incontro di Bari del 29 aprile.. La proposta mira a proteggere la filiera del mobile imbottito e il settore Natuzzi.. A Bari, il 29 aprile 2026 si definisce il domani del settore dell’arredo imbottito con un incontro cruciale convocato dalla Filca-Cisl per lanciare un distretto interregionale tra Puglia e Basilicata. La strategia mira a superare le fragilità che colpiscono l’intero sistema produttivo, unendo le forze di piccole, medie e grandi imprese attraverso una governance capace di gestire crescita, innovazione e mercati esteri. Le botteghe che trasformano il legno e i tessuti, i grandi stabilimenti che danno ritmo all’economia della Murgia e le famiglie che vivono dei ritmi di quelle fabbriche si trovano oggi davanti a un bivio collettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

salva l8217arredo nasce il distretto puglia basilicata
© Ameve.eu - Salva l’arredo: nasce il distretto Puglia-Basilicata

Notizie correlate

Gravina in Puglia: stasera “Fuoco, canto e rito” Orchestra di Puglia e BasilicataDi seguito il comunicato: Prosegue la Stagione Concertistica Federiciana con il suo secondo appuntamento, in programma venerdì 27 marzo, un concerto...

Oltre lo showroom: nasce l’hub che rivoluziona il design d’arredoIl modello di gestione degli spazi abitativi sta affrontando una metamorfosi profonda, spostando il baricentro dalla semplice vendita di oggetti alla...

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.