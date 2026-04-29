Salva l’arredo | nasce il distretto Puglia-Basilicata

Durante un incontro svoltosi a Bari il 29 aprile, un'organizzazione sindacale ha annunciato la creazione di un nuovo distretto dedicato all’arredo, coinvolgendo le regioni Puglia e Basilicata. L'iniziativa mira a sostenere le imprese del settore e a promuovere la collaborazione tra le realtà produttive delle due aree. La nascita del distretto rappresenta un passo importante per il settore dell’arredo in questa zona del paese.

? Cosa sapere Filca-Cisl lancia il distretto arredo Puglia-Basilicata durante l'incontro di Bari del 29 aprile.. La proposta mira a proteggere la filiera del mobile imbottito e il settore Natuzzi.. A Bari, il 29 aprile 2026 si definisce il domani del settore dell’arredo imbottito con un incontro cruciale convocato dalla Filca-Cisl per lanciare un distretto interregionale tra Puglia e Basilicata. La strategia mira a superare le fragilità che colpiscono l’intero sistema produttivo, unendo le forze di piccole, medie e grandi imprese attraverso una governance capace di gestire crescita, innovazione e mercati esteri. Le botteghe che trasformano il legno e i tessuti, i grandi stabilimenti che danno ritmo all’economia della Murgia e le famiglie che vivono dei ritmi di quelle fabbriche si trovano oggi davanti a un bivio collettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salva l’arredo: nasce il distretto Puglia-Basilicata Notizie correlate Gravina in Puglia: stasera “Fuoco, canto e rito” Orchestra di Puglia e BasilicataDi seguito il comunicato: Prosegue la Stagione Concertistica Federiciana con il suo secondo appuntamento, in programma venerdì 27 marzo, un concerto... Oltre lo showroom: nasce l’hub che rivoluziona il design d’arredoIl modello di gestione degli spazi abitativi sta affrontando una metamorfosi profonda, spostando il baricentro dalla semplice vendita di oggetti alla...