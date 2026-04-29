Salva la chiesa di Gimigliano | ok ai 250.000 euro per il restauro

La conferenza ricostruzione ha approvato un finanziamento di circa 250.000 euro destinato al restauro della chiesa di Gimigliano. La somma, pari a 252.842 euro, è stata ufficialmente concessa per interventi di recupero e conservazione dell’edificio religioso. La decisione è stata comunicata in seguito alla riunione di ieri, alla quale hanno partecipato diverse autorità coinvolte nei lavori di restauro.

? Cosa sapere Conferenza ricostruzione approva 252.842 euro per il restauro della chiesa di Gimigliano.. L'intervento strutturale garantisce la sicurezza del luogo di culto nel cratere sismico.. La conferenza permanente per la ricostruzione ha autorizzato l’avvio dei lavori di consolidamento e riparazione presso la chiesa di San Quirico e Giulietta a Gimigliano, frazione di Venarotta, approvando un investimento complessivo pari a 252.842,64 euro. L’approvazione ufficiale segna un passo decisivo per il recupero del patrimonio religioso nel cratere sismico, con un intervento tecnico mirato a stabilizzare la struttura in pietra locale. La chiesa, caratterizzata da una pianta rettangolare completata da un’abside semicircolare, vedrà affrontati diversi aspetti critici della sua stabilità strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salva la chiesa di Gimigliano: ok ai 250.000 euro per il restauro Notizie correlate Como, spreco di 250.000 euro: il giardino di Piazza Vittoria è un rudere? Cosa sapere Il consigliere Lorenzo Cantaluppi denuncia il degrado del giardino di Piazza Vittoria a Como. Leggi anche: Frosinone: sventata truffa informatica da 250.000 euro, nelle rete dei malviventi un 64enne Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Borzonasca salva la chiesa di San Martino di Licciorno. Pronto un piano da 600 mila euro; Usa. Una chiesa afroamericana salva centinaia di famiglie dallo sfratto; La Chiesa di Ancona-Osimo in preghiera, nel ricordo di Papa Francesco ad un anno dalla morte.; Papa Francesco: card. Zuppi (Cei), ci ha chiesto di non fermarci. Una Chiesa che abbraccia, non che seleziona. Borzonasca salva la chiesa di San Martino di Licciorno. Pronto un piano da 600 mila euroBorzonasca – C’è un passo avanti importante verso il restauro conservativo della chiesa di San Martino di Licciorno, la cosiddetta chiesa nel bosco che si trova nella zona di Sopralacroce, a Borzonasc ... ilsecoloxix.it Salva l’antica chiesa di Spugnole. Festa per la fine del restauroSi rischiavano cedimenti strutturali, per l’antichissima chiesa di Santa Maria e San Niccolò a Spugnole, nel comune di Scarperia e San Piero. Invece il complesso è stato salvato, con un importante ... lanazione.it Chef Federico Fusca. . PASTA ALLA MESSINESE con PESCE SPADA questa è SICILIA VERA! Salva la ricetta e condividetela!! Ingredienti 400 gr di pasta 1 trancio di spada 400 gr 50 gr mandorle 40 gr di alici Sale e pepe qb Basilico fresco qb Olio evo q - facebook.com facebook Corsair ThermalProtect, ecco il cavo salva-GPU dal prezzo contenuto x.com