Frosinone | sventata truffa informatica da 250.000 euro nelle rete dei malviventi un 64enne

Un 64enne di Frosinone ha evitato di perdere 250.000 euro in una truffa online. La sua segnalazione ha permesso di sventare l’azione dei malviventi, che avevano ideato un sistema molto elaborato per ingannarlo. La polizia ha prontamente intervenuto, bloccando il tentativo e mettendo in sicurezza i soldi dell’uomo.

Una storia a lieto fine. È quella che potrà raccontare un 64enne frusinate, vittima di una truffa informatica sofisticata. Un nuovo sms è arrivato sul cellulare, un avviso inaspettato riguardante un bonifico in uscita dal proprio conto corrente, e la tranquilla giornata di un dipendente frusinate si è presto trasformata in un incubo. La Truffa Informatica. Il messaggio, uno dei tanti tentativi di raggiro messi in atto da una scaltra banda di truffatori, invitava l'utente a contattare il servizio clienti di una nota società di pagamento digitale nel caso in cui non avesse effettuato alcun bonifico.

