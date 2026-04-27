Como spreco di 250.000 euro | il giardino di Piazza Vittoria è un rudere

A Como, il giardino di Piazza Vittoria si presenta in condizioni di forte degrado, con un'area abbandonata e in stato di abbandono. Il consigliere comunale Lorenzo Cantaluppi ha segnalato che sono stati spesi circa 250.000 euro senza ottenere risultati visibili. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità, che sono chiamate a intervenire per chiarire l'utilizzo di questi fondi e il motivo del mancato recupero della zona.

? Cosa sapere Il consigliere Lorenzo Cantaluppi denuncia il degrado del giardino di Piazza Vittoria a Como.. L'area riqualificata con 250.000 euro risulta incolta dopo soli dodici mesi dall'inaugurazione.. Il consigliere comunale Lorenzo Cantaluppi ha denunciato il rapido declino dell’aiuola al centro di Piazza Vittoria a Como, segnalando come un progetto di riqualificazione da 250.000 euro sia diventato in poco più di un anno un’area incolta e degradata. Passeggiando tra i marciapiedi che circondano la piazza, l’impatto visivo è drastico: dove nel aprile 2025 era stato inaugurato il progetto denominato Il giardino urbano, oggi si estende una distesa di erbacce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Como, spreco di 250.000 euro: il giardino di Piazza Vittoria è un rudere Notizie correlate Leggi anche: “Da giardino urbano a campo di erbacce”: polemica su piazza Vittoria a Como Leggi anche: Frosinone: sventata truffa informatica da 250.000 euro, nelle rete dei malviventi un 64enne Tutti gli aggiornamenti Da giardino urbano a campo di erbacce: polemica su piazza Vittoria a ComoPolemica sullo stato del verde in piazza Vittoria a Como. A sollevare la questione è il consigliere comunale Lorenzo Cantaluppi, che ha inviato una segnalazione denunciando le condizioni dell’aiuola ... quicomo.it Como, l’aiuola di piazza Vittoria è un campo di erbacce. Spreco di risorse pubblicheLe condizioni del verde dell’aiuola di Piazza Vittoria fanno sbottare Lorenzo Cantaluppi, consigliere comunale di FdI che interviene per criticare la situazione esistente. Ecco la denuncia: La condizi ... comozero.it