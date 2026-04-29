In soli sei giorni sono stati raccolti 22.000 euro per il ponte del canile di Genova, consentendo di evitare il trasferimento di 25 cani presso la sede di Montecontessa. La somma deriva da una campagna di raccolta fondi volta a garantire un collegamento sicuro tra le strutture, evitando così di spostare gli animali in altre località. La mobilitazione ha coinvolto numerosi sostenitori e donatori in breve tempo.

?? Cosa sapere Raccolti 22mila euro in sei giorni per il ponte del canile Buoncanile di Genova. I fondi evitano il trasferimento di 25 cani presso la sede di Montecontessa. In soli sei giorni di raccolta fondi digitale, sono stati raccolti oltre 22 mila euro per permettere la costruzione di un ponte a Struppa, evitando così il trasferimento forzato dei 25 cani ospitati nel canile Buoncanile di Genova. La mobilitazione collettiva è scattata dopo che il Ministero della Salute ha stabilito una scade .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salva i 25 cani di Genova: 22mila euro in 6 giorni per il ponte

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