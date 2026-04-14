Oroscopo ponte 25 Aprile 2026 | tre giorni di libertà e trasformazione per tutti i segni

Il ponte del 25 aprile 2026 si presenta con un cielo particolare, con il Sole in Toro che si scontra con Plutone in Acquario e Urano che entra ufficialmente nei Gemelli. Questi aspetti astronomici caratterizzano un periodo di tre giorni durante il quale diversi segni zodiacali potrebbero sperimentare cambiamenti e momenti di libertà. La configurazione planetaria influisce sulle energie di questo breve ma intenso periodo.

Il ponte del 25 Aprile 2026 arriva con un cielo che non fa sconti: il Sole in Toro sfida Plutone in Acquario mentre Urano compie il suo ingresso storico in Gemelli. Tre giorni per liberarsi da ciò che non serve più e abbracciare una versione più autentica di sé — tra una gita fuori porta e un aperitivo con vista. Firma: Artemide Metodologia Human-Verified Aggiornato il 14 aprile 2026 In breve (Analisi v4.3): Indice di Fluidità Artemide: 78% Evento Master 2504: Sole quadrato Plutone — sfida di potere e trasformazione personale Evento Storico 2604: Urano entra in Gemelli — rivoluzione nella comunicazione (non accadeva dal 1942) Bonus 2604: Venere sestile Nettuno — romanticismo e idealismo nei legami Classifica Energia del Ponte Gemelli — Urano entra nel vostro segno: inizia un ciclo di 7 anni di reinvenzione totale.🔗 Leggi su Feedpress.me

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