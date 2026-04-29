Milano il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani

A Milano, la commemorazione di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso 51 anni fa da esponenti di Avanguardia operaia, si è conclusa con i tradizionali saluti romani. Il corteo, organizzato da gruppi di estrema destra, si è snodato attraverso le strade della città, rispettando il percorso previsto prima di terminare con questa espressione simbolica. Nessun episodio di tensione è stato segnalato durante la manifestazione.

(Adnkronos) – È terminata con i saluti romani la commemorazione delle realtà di estrema destra per Sergio Ramelli, il militante 18enne del Fronte della Gioventù ucciso 51 anni fa da esponenti di Avanguardia operaia. Il corteo, che ha sfilato per le vie del quartiere milanese di Città Studi, è partito da piazzale Gorini ed è terminato in via Paladini. Lì, sotto quella che era la casa di Ramelli, è stato fatto come di consueto tre volte il rito del ‘presente’ per il “camerata Sergio Ramelli”. Al termine una persona dal balcone ha rivolto grida di insulti alle persone presenti, circa 2mila. Al corteo hanno partecipato esponenti di Casapound, Lealtà e Azione, Rete dei patrioti e altre realtà di estrema destra.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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“Ricordo bene quando salutai Sergio Ramelli per l’ultima volta, pochi giorni prima della tragedia. Fu un saluto semplice, come quello che ci si scambia tutti i giorni”. x.com