Open week sulla salute della donna dal 21 al 28 aprile visite gratuite al Policlinico
Dal 21 al 28 aprile, il Policlinico di Messina offre visite gratuite dedicate alla salute della donna, inserendosi nell’ambito dell’Open week nazionale che si svolge dal 22 al 29 aprile. Durante questa settimana, vengono organizzate diverse occasioni per la prevenzione e il controllo, coinvolgendo medici specializzati in vari settori della salute femminile. L’iniziativa mira a favorire l’accesso ai servizi sanitari senza costi per le donne interessate.
Più occasioni di visite gratuite al Policlinico di Messina in occasione dell’ (H) Open week sulla salute della donna che si celebra in tutta Italia dal 22 al 29 aprile. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Onda Ets, è rivolta alla popolazione femminile e anche quest’anno l’Azienda ospedaliera. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Open week sulla salute della donna: visite ed esami gratuiti al FatebenefratelliUn’iniziativa che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito decine di migliaia di prestazioni, confermando l’impegno strutturale...
Salute della donna: una settimana di visite gratuite al Policlinico Federico IIAnche quest'anno l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli aderisce alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS.
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Giornata nazionale della salute della donna, dal 22 al 29 aprile servizi clinici, diagnostici e informativi gratuitiLECCE - In occasione della 11esima Giornata nazionale della salute della donna, l'Ospedale Vito Fazzi aderisce alla (H) Open Week sulla salute della donna ... corrieresalentino.it
Salute della donna, per una settimana visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedaliDal 22 al 29 aprile, in occasione dell'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets. (ANSA) ... ansa.it
(H) OPEN WEEK – SALUTE DELLA DONNA 2026 Dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata Nazionale della Salute della Donna, lo IOV – Istituto Oncologico Veneto IRCCS aderisce alla settimana dedicata alla prevenzione e al benessere femminile p - facebook.com facebook
Dal 22 al 29 aprile torna la (H) Open Week sulla salute della donna: consulti, screening e colloqui gratuiti in tutta Italia per promuovere la medicina di genere e facilitare l’accesso alla prevenzione x.com