Salerno un viaggio tra epoche e misteri | arriva Pentastorie
? Cosa sapere Lazzaro Romano presenta Pentastorie mercoledì 29 aprile alle 18:30 al Bar Umberto di Salerno.. L'opera di Salerno Legge ricostruisce cinque epoche storiche attraverso le vicende della popolazione locale.. Mercoledì 29 aprile alle ore 18:30, il Bar Umberto situato in Via Roma 248 ospiterà la presentazione di Pentastorie, l’opera letteraria di Lazzaro Romano promossa dall’associazione Salerno Legge. L’evento non si limiterà a una semplice introduzione del volume, pubblicato da Coltura Edizioni, ma si trasformerà in un percorso narrativo che attraversa cinque epoche distinte della storia locale. L’incontro vedrà il coinvolgimento diretto dell’autore insieme alla giornalista Olga Chieffi, con l’obiettivo di esplorare come le vicende umane abbiano scolpito l’identità del territorio attraverso i secoli.🔗 Leggi su Ameve.eu
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